نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخارجية: مصر والأردن يبدآن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 10:11 مساءً - دوت الخليج – بدأت مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة، بحسب وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي، خلال اجتماع مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات دولية اليوم بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وإن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

واستعرض الوزير الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، تشمل: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية.

وتابع: كما تتطلب التعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسئولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى وجود مقترح بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

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من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عرضًا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.

استعرض عبد الغفار، خلال العرض، أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار.

وأشار إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الامدادات الطبية وخروج أكثر من 70%؜ من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.

كما تطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضًا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.