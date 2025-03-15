وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة

دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 12:14 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس 13 مارس بقطاع الأمريكتين بالوزارة وذلك في إطار متابعة سير العمل في القطاعات المختلفة.

تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وكندا، حيث ناقش سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما بحث الاجتماع الترتيبات الجارية لعقد “منتدى مصر الاقتصادي” في القاهرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، بما يعزز من التبادل التجاري بين البلدين، ويدفع بزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون القائمة بين مصر وكندا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والاعداد لعقد الجولة الثانية عشر من المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أبريل المقبل.