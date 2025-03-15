مال وأعمال

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 1/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 2/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 3/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 4/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 5/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 6/7
  • وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 12:14 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس 13 مارس بقطاع الأمريكتين بالوزارة وذلك في إطار متابعة سير العمل في القطاعات المختلفة.

predco_adv_2021

تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وكندا، حيث ناقش سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

E-Bank

كما بحث الاجتماع الترتيبات الجارية لعقد “منتدى مصر الاقتصادي” في القاهرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، بما يعزز من التبادل التجاري بين البلدين، ويدفع بزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

NTRA 2022

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون القائمة بين مصر وكندا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والاعداد لعقد الجولة الثانية عشر من المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أبريل المقبل.

AYADY

Fiat2025

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا