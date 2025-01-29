مال وأعمال

21 شركة تركية تبحث فرص الاستثمار في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 21 شركة تركية تبحث فرص الاستثمار في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 08:12 مساءً - سمر السيد _ يزور مستثمرون أتراك، يمثلون 21 شركة، مصر، حتى غدٍ الخميس؛ لبحث فرص الاستثمار المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

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وقال نهاد أكينجي، رئيس مجلس الأعمال المشترك، إن الوفد التركي سيعقد اجتماعات مشتركة “B2B” مع نظرائهم من الشركات المصرية، للتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.

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رئيس مجلس الأعمال المشترك: تعمل في قطاعات السيارات وقطع الغيار والحديد والتبغ والفواكه المجففة والأجهزة الكهربائية

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وأشار أكينجي، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن الشركات التركية المشاركة تعمل في قطاعات: السيارات، وقطع الغيار، والحديد والصلب، وتصنيع منتجات التبغ، والفواكه المجففة، والأجهزة الكهربائية، والآلات، والمنتجات الكيماوية والملابس والمنسوجات، والمنتجات الحيوانية والزراعية، والأسمنت، والزجاج.

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وقال سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، خلال ملتقى للشركات التركية والمصرية أمس، إن حجم التجارة المشتركة نما إلى 8.8 مليار دولار بنهاية 2024 مقابل 7.8 مليارات دولار في 2023، متوقعًا وصوله إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

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وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري المصري تراجع صافي تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة إلى 111 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023/ 2024، مقارنة مع 118.4 مليون دولار بالعام 2022/ 2023.

وتعمل 1700 شركة تركية في مصر باستثمارات تزيد على 3 مليارات دولار، بحسب مجلس الأعمال المصري التركي.

وتتوزع هذه الاستثمارات على 200 مصنع يعمل في قطاعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، توفر ما يقارب 50 ألف فرصة عمل.

ووقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون في عدة مجالات منها الصناعة والتجارة والصحة والبيئة والطاقة، في سبتمبر الماضي، خلال زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة.

وقبل أيام، أعلنت شركة الجوارب التركية “بوني سوكس” نيتها ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في مصر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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