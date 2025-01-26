وزارة التموين: توريد المستهدف لمصنع سكر أبو قرقاص والانتهاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 12:15 مساءً - في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مصنع سكر أبو قرقاص عاد للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي، وقد استقبل كميات القصب الموردة المستهدفة وتم تشغيله وتم الانتهاء من الانتاج وفق الخطة الموضوعة .

إضافة إلى تشغيل الخمس مصانع التابعة كوم امبو، ادفو، أرمنت ، قوص، نجع حمادي. كما سيتم تشغيل مصنعيي جرجا اعتبارا من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا اعتبارا من 1 فبراير القادم.

وتوضح الوزارة أن المصانع تعمل حاليًا وفق استراتيجية تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع لإنتاج السكر من القصب.

وتؤكد الوزارة أن عمليات التوريد لهذا الموسم تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، علمًا بأن هناك جهودًا مستمرة لضمان التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، بما يحفظ حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.

وتجدد وزارة التموين التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد وفق احتياجات السوق، لضمان توافر السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين. كما تواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.