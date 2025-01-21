مال وأعمال

استقرار أسعار الذهب مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:17 مساءً - سي إن بي سي_ استقرت  أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار وسط مراقبة السوق لبدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاستيضاح تأثير سياسات الإدارة الجديدة على الاقتصاد.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2708.29 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2729.20 دولار للأونصة.

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وانخفض حجم التداول نظراً لإقفال الأسواق الأمريكية اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، فيما أجريت مراسم تنصيب ترامب بدءاً من ظهر اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

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وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “أعتقد أن رئاسة دونالد ترامب ستؤدي إلى زيادة التقلب في السوق، في حين أن بعض سياساته قد تبقي التضخم مرتفعا لفترة أطول. ومن شأن هذا أن يستمر في دعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب”.

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ويُستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن من المتوقع أن تتسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية في أن يبقي مجلس الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

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من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس “نظراً لكونه أصلاً مالياً، سيُعفى الذهب على الأرجح من الرسوم الجمركية الكبيرة، وبالتالي فإننا نتوقع بنسبة 10% أن تُفرض رسوم فعلية على الذهب بواقع 10% في الأشهر الاثني عشر المقبلة”.

وسجل الذهب الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد بيانات تضخم أمريكية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار 1%. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.46 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 1% إلى 938.25 دولار. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 940.40 دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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