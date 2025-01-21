فيتش تتوقع نمو الإنفاق على السلع الأساسية بمصر إلى 10…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:17 مساءً - سمر السيد_ توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز نمو حجم الإنفاق على السلع الأساسية بمصر من 8.2 تريليون جنيه (178.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 إلى 10 تريليونات جنيه (202.8 مليار دولار) في العام الجاري 2025.

ورجحت فيتش، في أحدث تقرير صدر عنها للربع الأول من عام 2025، وصول حجم الإنفاق على السلع الأساسية إلى 14.1 تريليون جنيه مصري (271.4 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2028.

ولفتت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية سيسهم بشكل أكبر في الزيادة النسبية التي سيشهدها حجم الإنفاق على السلع الأساسية بمصر خلال السنوات المقبلة.

ولفتت فيتش إلى أن الإنفاق على قطاع السلع الأساسية كالطعام والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والملابس والأحذية، والنقل والاتصالات) لا يزال هو القطاع المسيطر على إنفاق الأسر في مصر.

وتنبأت المؤسسة بتحويل المستهلكين إنفاقهم بشكل أكبر في هذه السلع على المدى المتوسط ​​(2024-2028)، بفعل تخصيص الإنفاق الأسري للسلع الأساسية.

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وتابعت أن الإنفاق على السلع الأساسية سيرتفع قليلاً على المدى المتوسط، ليصل إلى 67.8% من إجمالي الإنفاق في عام 2028، مقابل 67.3% في عام 2024.

وقدرت المؤسسة ارتفاع إجمالي الإنفاق على المأكولات والمشروبات إلى 5.22 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 4.271 تريليون جنيه في العام الماضي، على أن يصل إلى 7.433 تريليون جنيه عام 2028.

ورجحت فيتش أن يقفز حجم الإنفاق على منتجات التبغ إلى 749.58 مليون جنيه بنهاية عام 2028 مقارنة بـ446.32 مليون جنيه العام الماضي، ويبلغ 537.47 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

وتوقعت أيضا زيادة حجم الإنفاق على المشروبات غير الكحولية ليبلغ 276.3 مليون جنيه بنهاية عام 2028 مقابل 193.56 مليون جنيه في عام 2025، بينما سجل 157.94 مليون جنيه في العام الماضي.