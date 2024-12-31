وزير العمل: هدفنا موسم حج ناجح ولا تهاون مع الشركات الغير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - دوت الخليج_ إلتقى محمد جبران، وزير العمل ، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل، خلال موسم الحج للعام الهجري 1446، لبحث أخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.

وأكد جبران حرص وزارة العمل على أهمية التنسيق والتعاون مع الشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات استخراج المستندات الرسمية.

واستمع الوزير للتحديات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، للعمل على إزالتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، ووليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابي، ونصره سالم ممثل الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة.

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كما شارك في اللقاء النائب اللواء عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة السياحة والطيران بالمجلس .