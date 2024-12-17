موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.2% في 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - العربية نت _ رفعت وكالة موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025، استناداً إلى احتمال استقرار ظروف الائتمان وجهود التحفيز التي شرعت فيها بكين منذ سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.2% بنهاية العام المقبل، مقارنة بـ 4% في تقديرها السابق.

وأشارت “موديز” إلى أن جهود التحفيز الاقتصادي التي بدأت الصين في تطبيقها سوف تساعد على الحد من بعض الآثار السلبية المتوقعة للرسوم الجمركية الأميركية.

جاء تقرير “موديز” تزامناً مع مخاوف تباطؤ الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم، إذ ورد في بيانات رسمية صدرت اليوم أن مبيعات التجزئة بالصين زادت بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بصعودها 4.8% خلال أكتوبر.