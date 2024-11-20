مدبولي: مصر تدعم ريادة الأعمال في الجامعات وتعزز التعاون مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية ربط هذه المنظومة بالصناعة من خلال دعم أفكار الشباب المبدعين في مجالات ريادة الأعمال.

وقال مدبولي إن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تمتلك حاضنات أعمال تساعد على ترجمة أفكار الطلاب إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والتي يتم تبنيها من قبل الشركات الكبيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الحاضنات تساهم في تحويل الأفكار البحثية إلى حلول مبتكرة يتم تبنيها من قبل الشركات الكبرى، مما يعزز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.

وأشار إلى أنه تم عرض نماذج حية لشركات كبيرة تبنت أفكارًا أطلقها شباب الجامعات، وبدأت في تحويلها إلى إنتاج تجاري.

وأضاف مدبولي أنه في إطار دعم ريادة الأعمال، تم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم لهذه المبادرات وتشجيع الشركات العالمية على تمويل الأفكار المبدعة في هذا المجال.