الوزراء:115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من التأمين الصحي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، تخصيص 115 مليار جنيه لتأهيل خمس محافظات تمثل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستخصص للمرحلة الجديدة من المشروع التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بهدف تطوير المنشآت الصحية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة بشكل كامل.

وأكد مدبولي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشهد تنفيذ أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لهذه المحافظات بالتوازي، بعد أن تم اكتساب الخبرات الضرورية في تنفيذ المرحلة الأولى.

وقال مدبولي إن التوجيهات الحالية هي إنهاء كافة عمليات الإنشاء والتجهيز لهذه المحافظات في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم تمويل أعمال التطوير بدءًا من العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرقم المذكور (115 مليار جنيه) مخصص فقط لتأهيل المحافظات الخمس الجديدة، ولا يشمل موازنة وزارة الصحة أو أي أعمال أخرى في القطاعات الصحية أو الجامعات.

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كما شدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير التمويل اللازم لضمان نجاح المشروع وتقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.