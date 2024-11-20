مال وأعمال

الوزراء:115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من التأمين الصحي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء:115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من التأمين الصحي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، تخصيص 115 مليار جنيه لتأهيل خمس محافظات تمثل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

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وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستخصص للمرحلة الجديدة من المشروع التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بهدف تطوير المنشآت الصحية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة بشكل كامل.

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وأكد مدبولي أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستشهد تنفيذ أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لهذه المحافظات بالتوازي، بعد أن تم اكتساب الخبرات الضرورية في تنفيذ المرحلة الأولى.

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وقال مدبولي إن التوجيهات الحالية هي إنهاء كافة عمليات الإنشاء والتجهيز لهذه المحافظات في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم تمويل أعمال التطوير بدءًا من العام المالي القادم.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرقم المذكور (115 مليار جنيه) مخصص فقط لتأهيل المحافظات الخمس الجديدة، ولا يشمل موازنة وزارة الصحة أو أي أعمال أخرى في القطاعات الصحية أو الجامعات.

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كما شدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير التمويل اللازم لضمان نجاح المشروع وتقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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