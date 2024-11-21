العالم اليوم - مع تصاعد التوترات.. روسيا تبني ملاجئ نووية

انتم الان تتابعون خبر مع تصاعد التوترات.. روسيا تبني ملاجئ نووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:27 صباحاً - في خطوة تعكس تصاعد التوترات العالمية، أعلنت روسيا عن بدء إنتاج ملاجئ نووية جديدة لحماية سكانها في حال وقوع هجوم نووي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير للتصعيد العسكري والسياسي، خاصة بعد السماح للغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

وفقًا للتقارير، بدأ الإنتاج الصناعي للملاجئ المتنقلة بشكل رسمي، في وقت حساس بالنسبة للروس، الذين يشعرون بتهديد متزايد من الغرب.

بوتين يهدد باستخدام النووي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة تسمح لروسيا باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة غير نووية تدعم أوكرانيا.

هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، حيث اعتبر بوتين أن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى يعد تحديًا صارخًا من الغرب ضد روسيا.

ويبدو أن هذه التهديدات النووية ليست جديدة على السياسة الروسية، لكن هذه المرة جاءت في توقيت خاص، حيث تصاعدت المخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة النووية في النزاع.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، تابع برنامج "منصات" على دوت الخليج ردود الأفعال المتباينة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التهديدات الروسية، حيث اعتبر بعض المستخدمين أن من حق روسيا اتخاذ هذه الإجراءات الدفاعية، بينما اعتبر آخرون أن هذه التهديدات مجرد محاولة لزيادة الضغط على الغرب.

واعتبر فريق ثالث أن التصعيد قد يؤدي إلى كارثة نووية قد تغير مسار العالم.