أسعار الذهب المحلية تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 3555 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - محمد أحمد _ وصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعها، وانخفض سعر الجرام بنحو 40 جنيهاً خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 مستوي 3555 جنيهاً، مقارنة بـ 3595 جنيهاً عند إغلاق تعاملات الأمس.

وأرجع محللون، تراجع السوق المحلية، إلي تأثرها باستمرار تهاوي سعر الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 2548 دولاراً ، بفعل قوة الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية، للحصول على المزيد من الأدلة على المسار النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي.

وسجل عيار 24 مستوى 4063 جنيهاً، وعيار 18 سجل 3047 جنيهاً، وعيار 14 نحو 2370 جنيهاً ، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهاً.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، ما ادي إلي إرتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له لهذا العام، كما تسهم عائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة في دفع التدفقات بعيدًا عن الذهب.

وأشار المحللون، إلى أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، من شأنها تسريع معدلات التضخم، مما يجبر الفيدرالي الأمريكي على إبطاء دورة التيسير النقدي.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، تقدم أبطأ في تراجع التضخم، ومن ثم تدعم هذه البيانات ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتحد من الطلب على الذهب، كما تؤدي إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.