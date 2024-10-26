الدكتور هاني سري الدين ضيف دوت الخليج بودكاست في برنامج الرحلة…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - استضاف برنامج الرحلة – دوت الخليج بودكاست، في ثالث حلقات موسمه الثاني، الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، المؤسس والشريك المدير لمكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، ويذاع اللقاء في السابعة مساء اليوم.

ناقش اللقاء عدد مهم من قضايا الاقتصاد المصري، وتطرق إلى نظرته للكثير من التحديات الراهنة، وتقييمه لأداء بعض قطاعات الاقتصاد ومنها السياحة والصناعة والعقارات، والاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي. كما تناول اللقاء جانبًا مهمًا من رحلة د. سري الدين منذ بدايتها.