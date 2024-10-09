حسن الخطيب: حساب أي رسوم لا تدخل في تكلفة المنتج على أساس…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 11:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذب للاستثمار ، من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعة الداعمة لتبسيط والعقبات التي تواجه المستثمرين

وأضاف الخطيب خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الوزارة تعمل أيضًا على تحقيق التوزان بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.

وتابع وزير الاستثمار: أي رسوم أو أعباء إضافية مفروضة ولا تدخل في حساب تكلفة المنتج الفعلية يجب أن يتم حسابها على أساس صافي الأرباح وليس المبيعات.