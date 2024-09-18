- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية: استثمار 100 مليون دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 08:09 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال هاكان بلجورلو ، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية ، إن افتتاح مصنع بيكو في مصر يمثل علامة مهمة على نمو أعمال الشركة، مشيرًا إلى أن المفاوضات استمرت لنحو عقدين.
وقدّر بلجورلو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قيمة استثمارات مصنع بيكو مصر بنحو 100 مليون دولار تم توجيهها في الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ وغسالات الأطباق، لافتًا إلى أنه سيخدم منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
ونوّه إلى أن بيكو مصر تستهدف تصدير 60% من إنتاجها للسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشركة الأم تمتلك 36 مصنع حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية: استثمار 100 مليون دولار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.