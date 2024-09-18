مال وأعمال

الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية: استثمار 100 مليون دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية: استثمار 100 مليون دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 08:09 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال هاكان بلجورلو ، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو العالمية ، إن افتتاح مصنع بيكو في مصر يمثل علامة مهمة على نمو أعمال الشركة، مشيرًا إلى أن المفاوضات استمرت لنحو عقدين.

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وقدّر بلجورلو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قيمة استثمارات مصنع بيكو مصر بنحو 100 مليون دولار تم توجيهها في الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ وغسالات الأطباق، لافتًا إلى أنه سيخدم منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

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ونوّه إلى أن بيكو مصر تستهدف تصدير 60% من إنتاجها للسوق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشركة الأم تمتلك 36 مصنع حول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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