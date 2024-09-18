نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء: دعم ونشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 07:11 مساءً - دوت الخليج_ واصل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الجولات الميدانية والزيارات إلى جميع مواقع العمل والهيئات التابعة ، كما زار مدينة العلوم النووية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس هيئة الطاقة الذرية ،و لفيف من قيادات الهيئة وعدد من الخبراء العاملين بالمدينة، لمتابعة سير العمل ودور المدينة النووية ومساهماتها فى المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والاقتصادي والتقني والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووى المصرى السلمي

واستعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، دور هيئة الطاقة الذرية وما تقوم به مدينة العلوم النووية بأنشاص على طريق امتلاك المعرفة النووية لكافة الأستخدامات وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى مجال النظائر المشعة.

كما ناقش عصمت التخلص الأمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الآفات وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذلك الأبحاث العلمية والمشروعات التطبيقية فى مجال الطاقة وانتاج الخلايا الشمسية وتوفيرالعديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليا ، وكذلك دور الهيئة فى معالجة النفايات المشعة فى جميع القطاعات والكشف الإشعاعى فى الموانى البحرية والبرية والجوية.

وأشار إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وتدريب المتعاملين مع المصادر المشعة والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والعمل على توطين الصناعات النووية الاستراتيجية

وتفقد عصمت مدينة العلوم النووية بأنشاص والتى تضم مجموعة من المنشأت البحثية ومنها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدة انتاج النظائر المشعة ومحطة معالجة النفايات المشعة السائلة والمعامل البحثية والتى تدخل ضمن مركزى البحوث الذرية والمعامل الحارة .

واستمع وزير الكهرباء من العلماء القائمين على التشغيل إلى مدى الدقة والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصنيف العلمي والبحثي وعدد الأبحاث المنشورة فى الدوريات العالمية والمشروعات الجديدة التى يجرى العمل عليها ومشروعات الشركة التى يتم تطبقيها، بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية لخدمة العلم وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمشاركة فى أوجه التنمية المستدامة التى تشهدها مصر على مختلف الأصعدة.

وشملت الجولة تفقد المراكز البحثية المختلفة والمعامل وقاعات البحث والدراسة، ومناقشة الأساتذة والخبراء المتواجدين فى استراتيجية العمل والمشروعات البحثية الحالية وخطط التنفيذ.

وأكد عصمت أن هيئة الطاقة الذرية ومدينة العلوم النووية بأنشاص شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية ، خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض، والاستصلاح وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وتعد منبرا بحثيا يشار اليه فى المحافل الدولية فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية.

وأوضح دور مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني الذي يضم المفاعل الذري بقدرة 22 ميجاوات ، ومصنع انتاج النظائر المشعة الذي يغطي الانتاج المحلي من النظائر التي تستخدم في تشخيص وعلاج الأورام ، ومصنع إنتاج الوقود النووي والمنتج الأولي للخلايا الشمسية وهو من أحد استخدامات المفاعل البحثي الثاني.

وأشار إلى نجاح الهيئة في انتاج الخلايا الشمسية وهي تحت التجربة، تمهيداً لأنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها مما سيفتح مجالاً كبيراً لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر، طبقاً لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة.

واستعرض عصمت ما قامت به هيئة الطاقة الذرية من إنتاج طفرات زراعية تتميز بانها ذات قاعدة وراثية مختلفة ، مما يساعد في قدرتها علي مقاومة الامراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة، وكذلك زيادة الانتاجية في وحدة المساحة بنسبة ٣٣٪ عن الاصناف التجارية الحالية، كما انها امنة تماماً من ناحية سلامة الغذاء .

ولفت وزير الكهرباء إلى التعاون مع الجامعات المختلفة والمؤسسات الدولية المعنية فى مجالات تأهيل واعداد وتدريب الكوادر البشرية ، مؤكدًا التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الطاقة النووية ، والخبرات المتراكمة لدى العلماء والباحثين القائمين على العمل والدور الفعال لخدمة البحث العلمي فى مجالات الطاقة الذرية.