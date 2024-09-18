مال وأعمال

تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:12 مساءً - وكالات _ وقعت تركيا اتفاقية “طويلة الأجل” مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات اعتبارا من 2027، وفق ما أعلن وزير الطاقة التركي الأربعاء.

predco_adv_2021

وقال الوزير ألب أرسلان بيرقدار على منصة “إكس”، “لقد وقعنا اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين شركتنا الوطنية بوتاس وتوتال إنرجيز”.

E-Bank

وأوضح أنه “مع هذه الاتفاقية التي ستكون سارية لمدة 10 سنوات اعتبارا من 2027، سيتم تسليم ست عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال بنحو 1,6 مليار متر مكعب سنويا”.

cityScapeEgypt

وأكد الوزير أن “اتفاقياتنا طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال تنطوي على أهمية كبيرة لضمان إمدادات بلدنا ومنطقتنا من الطاقة ومرونتها، وتعزيز تنوع مواردنا”.

الرقابة المالية
BonatMisr

تستورد تركيا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا بالإضافة إلى قطر وأذربيجان.

والغاز الطبيعي المسال يمثل مصدراً نظيفاً للطاقة ويستخدم بشكل خاص في وسائل النقل.

في سياق متصل، قالت شركة الطاقة الفرنسية توتال انرجيز الأربعاء، إن صفقة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بوتاش التركية ستقلل من مخاطر تعرضها لتقلبات السوق.

وقال جريجوري جوفروي، نائب الرئيس الأول للغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز “يسعدنا أن نبدأ تعاونا جديدا طويل الأمد مع شركة بوتاش، الشريك الرئيسي للشركة في تركيا. تمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا توقع اتفاقية مع توتال إنرجيز لاستيراد الغاز المسال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا