وزير الصناعة يخصص لقاء أسبوعيا مع المستثمرين بكل محافظة لحل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 01:15 مساءً - أعلنت وزارة الصناعة اليوم أنه تقرر بدءًا من يوم السبت الموافق 21/9 تخصيص اللقاء الأسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية لمحافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية بها.

كما تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 21/9 المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

وتدعو الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الاعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الاخرى تباعا.

جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.