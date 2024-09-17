السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نهاية أكتوبر سيكون هناك محادثات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 01:11 مساءً - كتب- فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قالت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة، إن نهاية شهر أكتوبر سيكون هناك محادثات بين مصر وأمريكا حول مستجدات اتفاقية “تيفا”، مضيفة “سنعمل مع مصر من خلال مجموعات ثنائية على وضع المعايير الخاصة بصناعة السيارات”.

وأوضحت، خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير” والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه في عام 1999 تم توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA ) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وأشارت إلي أن هذه الاتفاقية شملت عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم، كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: المجلس الرئاسي المصري الأمريكى ، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية، والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت السفيرة: “نتبع خطوات ملموسة من أجل تسهيل حركة التجارة بين الأسواق وتهيئة بيئة مواتية للتجارة، بما يعود بالفائدة على مصر .