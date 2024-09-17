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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة تعلن فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين.
جاء ذلك، بناءا على تقرير تلقاه وزير الزراعة من د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج وإخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك والسماح بفحص أول شحنة بصل مصري مصدرة إلى كوستاريكا.
جدير بالذكر، أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.
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