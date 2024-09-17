علاء فاروق: نسعى لتحسين الوضع الزراعي والتوسع في استصلاح…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:17 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ افتتح علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، معرض صحارى الدولي للزراعة في نسخته الـ36 بمشاركة ما يقترب من 300 شركة من مختلف الدول، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض خلال المدة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المعرض في دعم وتطوير القطاع الزراعي ، مؤكدًا سعى الحكومة لتحسين الوضع الزراعي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الإستراتيجية.

وأشار فاروق إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024 التي تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.

وأضاف “يُعد معرض صحارى جزءً رئيسيًا من هذه الجهود من قبل القطاع الخاص، حيث يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني”.

ومن جانبه، قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر المنظمة للمعرض إن هذه النسخة لهذا العام تعد استثنائية، حيث تعتبر فرصة لاكتشاف حلول جديدة في إدارة المحاصيل، وأنظمة الري، وتقنيات الزراعة المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة الدقيقة.

ويستقطب معرض صحارى الدولي للزراعة شركات من دول عديدة منها الصين وفرنسا وإسبانيا وهولندا والهند وتركيا وسويسرا وقبرص، بجانب حضور ممثلون من سفارات الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك والنرويج وبريطانيا.

كما يقدم المعرض برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين التي تضم أكثر من 50 مشتريًا مستضافًا من كينيا وأوغندا وعمان والأردن وتونس والهند وغانا وتنزانيا.