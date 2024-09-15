هاني خفاجي: 3.8 مليار إسترليني إيرادات متوقعة لإنفورما…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 07:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – توقع هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما إيجيبت لتنظيم المعارض، إن تسجل إيرادات الشركة الأم 3.8 مليار إسترليني بنهاية العام الجاري، بالمقارنة مع 3.2 مليار إسترليني في 2023.

وأضاف خفاجي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، أن المقر الإقليمي لإنفورما إيجيبت الذي تم تدشينه في يونيو الماضي يضم أكثر من 230 موظف بشكل مباشر وغير مباشر، ويقدم خدمات التعهيد الخاصة بالمعاملات التجارية PPO لعدد من الأسواق الخارجية ومنها السعودية ودبي والبحرين وقطر.

وقال إن المقر الإقليمي لإنفورما مصر يخدم أعمالها محليا بنسبة 40%، مقابل 60% تخدم خارج مصر.

جاء ذلك على هامش معرض صحارى الدولي للزراعة في نسخته ال 36 .