48,2 مليون دينار حركة نُفّذت عبر كليك منذ مطلع العام

انت الأن تتابع خبرمليون دينار حركة نُفّذت عبر كليك منذ مطلع العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، 48,22 مليون حركة وبقيمة 7,23 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).



وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في آب/أغسطس الماضي 1,2 مليار دينار، مقارنة مع 1,1 مليار دينار في شهر تموز/يوليو الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 3,2%.



ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية آب/أغسطس الماضي، إلى 1,52 مليون مستخدم، مقارنة مع 1,47 مليون مستخدم في تموز/يوليو الذي سبقه، وبزيادة قدرها 3,3%.



وجرى تنفيذ 7,9 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في آب/أغسطس، مقارنة مع 7,42 مليون حركة في تموز/يوليو الماضي وبارتفاع نسبته 6,4%.



وأظهر التقرير أن 6,8 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 86,1% من حجم الحركات وبقيمة 942 مليون دينار، ومليون و100 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 13,9% وبقيمة 213 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 146 دينارا أردنيا.



التقرير، بين أن 96,5% من عملاء هذا النظام أردنيون وبعدد 1,46 مليون شخص، و3,5% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 52,9 ألف شخص، فيما توزعت إلى 62.8% من المستخدمين من الذكور، 950 ألف ذكر، و34.8% من المستخدمين من الإناث وبعدد إجمالي يبلغ 527 ألف أنثى.



وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 6 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و578 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و400 ألف للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و260 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.



وتوزعت أيضا إلى 158 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و69 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و17 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و4 آلاف شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.