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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لزيادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية ، إجراء تحسينات واسعة على نظام رد ضريبة القيمة المضافة، استجابة لطلبات الشركات المتكررة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع عملية استرداد الضريبة، والتي تُعدّ ضرورية لدعم أنشطتها الاستثمارية والإنتاجية.
وأوضح كجوك أن النظام السابق شهد تحسينات كبيرة العام الماضي، حيث تمكّن من رد مبلغ قدره 3 مليار جنيه للممولين، قائلًا “الطموح يتجاوز ذلك”.
وأكد أن وزارة المالية بصدد إطلاق نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة يتسم بقدر أكبر من السهولة والمرونة، حيث تهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط دورة العمل والإجراءات المرتبطة بالنظام، مما يسهم في زيادة سرعة وفعالية الاسترداد.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من النظام الجديد هو مضاعفة المبالغ التي سيتم ردها لتصل إلى 4 أو 5 أضعاف ما تم رده في العام الماضي، مما سيتيح للشركات استخدام هذه السيولة في مجالات متنوعة.
وأضاف أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بتعزيز قدرة الشركات على النمو والاستثمار، ويعزز من الاستقرار المالي للقطاع الخاص.
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