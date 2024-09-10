انت الأن تتابع خبر 446 ألف مقترض من التمويل الأصغر العام الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، إجمالي محفظة قروض شركات التمويل الأصغر العام الماضي، وعدد المقترضين ومتوسط حجم القروض وغيرها من التفاصيل المتعلقة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي محفظة قروض شركات التمويل الأصغر خلال عام 2023، بلغ 309 ملايين دينار، بانخفاض نسبته 1.6% عن الإجمالي المسجل في عام 2022.

وأظهر التقرير أن عدد المقترضين من شركات التمويل الأصغر العام الماضي وصل إلى 446 ألف مقترض؛ ليرتفع 1.13% عن العام الذي سبقه.

فيما انخفض متوسط حجم القروض بنسبة 4.3%، ليصبح 874 دينارا العام الماضي، بدلا من 913 دينارا في عام 2022.

ووصلت موجودات القطاع خلال العام الماضي، إلى 366 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.4% عن العام الذي سبقه.

وانخفض حجم صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20%؛ ليصبح 16 مليون دينار، مقابل 20 مليونا في عام 2022.

فيما بلغت نسبة العائد على موجودات القطاع العام الماضي 4.4%، مقابل 5.5% العام الذي سبقه.

وبشأن توزيع حجم القروض المقدمة من شكات التمويل الأصغر على المحافظات، أظهرت البيانات أن العاصمة عمان قد حصلت على ما نسبته 41.4% من حجم القروض، تلتها محافظة إربد بنسبة 13.3%، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 11.7%، والبلقاء بنسبة 8.1%، فيما حصلت باقي المحافظات على ما نسبته 25.5% من حجم قروض التمويل الأصغر.

وبدأ قطاع التمويل الأصغر العمل في الأردن منذ عام 1994، بهدف تسهيل منح الائتمان للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى البنوك، ويستهدف بخدماته فئة النساء بهدف تمكين المرأة اقتصاديا.