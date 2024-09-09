أحمد الأحول: تطوير صناعة النقل البحري في مصر ضروري لتحقيق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أكد أحمد الأحول، المدير التنفيذي لشركة “ترانسمار” للنقل البحري، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، على أهمية تعزيز التكافؤ التجاري لنجاح الشحن البحري.

وأشار إلى أن زيادة التجارة تعزز الإبحار القصير، وأن هناك فرصًا كبيرة للتجارة مع أمريكا يجب استثمارها.

وفي حديثه في الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان “الطريق إلى تحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية”، قال الأحول أن مصر تفتقر إلى صناعة نقل بحري تابعة للقطاع الخاص، مما يعيق استفادتها من موقعها الاستراتيجي،

كما أشار إلى نقص السفن التي تدعم التجارة الوطنية.

وأوضح الأحول أن صناعة النقل البحري تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الصادرات، مؤكدًا أن الوصول إلى 100 مليار دولار من صادرات الصناعة هو هدف يمكن تحقيقه من خلال تطوير هذا القطاع.

يُذكر أن المؤتمر يُنظم من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.