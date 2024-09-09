وزير التموين يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية زيادة السعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - اطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، من بينها سوق الجملة في الإسماعيلية، ومشروع زيادة السعات التخزينية لـ6 صوامع بإجمالي 420 ألف طن قمح بالتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير التموين والتجارة الداخلية وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها

وخلال اللقاء، أكد فاروق على أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير ملفات التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي ، واشار السيد الدكتور الوزير الى اوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق اوجه جديدة للعمل المشترك مع الوكالة وكل المؤسسات العاملة في ملفات تنمية التجارة والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن جانبها وجهت كليمنس فيدال دي لا بلاش – مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر التحية للسيد الوزير، وأشادت بالتعاون الكبير بين الحكومة المصرية والوكالة في الكثير من المجالات.

وأشارت الى تطلعها الكبير لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد – معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضياء الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وسامح هلال – رئيس القطاع الهندسي بالشركة القابضة للصوامع.