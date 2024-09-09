عمرو الجنايني: نساعد الشركات الراغبة في النمو واقتحام…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:13 مساءً - أكد عمرو الجنايني العضو المنتدب، البنك التجاري الدولي، أن البنك يحرص على مساعدة الشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر مجموعة من مقدمي الخدمات في العديد من المجالات لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للشركات بأسعار مخفضة.

وأشار إلى احتفال البنك العام القادم بمرور 50 عاما على إنشائه، مؤكدا أن القارة الأفريقية كانت الوجهة الأولي للبنك خارجيا، في اثيوبيا وكينيا، كما أننا أول من ساندنا المصدرين في الموانئ والمناطق الصناعية، فهناك توجه دائم ضمن سياسات البنك، وهي ماذا يريد العميل؟.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية، على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس.

وأضاف العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، أن البنك يعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصدرين المصريين من خلال تفوقه في المعاملات الخارجية نتيجة تواجده القوي في الأسواق العالمية من خلال شبكة مراسلين واسعة، ولا سيما الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تواجده المباشر داخل “كينيا” تحقيقًا لاستراتيجية البنك ليكون من أوائل البنوك المصرية تواجداً في إفريقيا بما يمهد الطريق للشركات المصرية للتوسع في التصدير للسوق الكيني والأفريقي الواعد

وأوضح عمرو الجنايني أن تلك الخدمات غير التمويلية تقدم تحت مظلة برنامج حلول الأعمال، والذي يساعد الشركات في تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم، ومن أهم المجالات التي يشملها البرنامج هي الخدمات التصديرية والخدمات اللوجستية والشحن، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية والضريبية وخدمات التسويق والتدريب.