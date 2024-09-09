كريم أبو غالي: تطوير استراتيجيات التصدير ضروري لتحقيق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:13 مساءً - أكد كريم أبو غالي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة روجينا للمكرونة، على أهمية تطوير استراتيجيات التصدير المصرية.

وأشار أبو غالي إلى أن الجهود الترويجية التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية حققت تقدماً ملحوظاً.

وأكد أن تصدير 300 مليون دولار إلى السوق الأمريكي لا يزال يعتبر مبلغاً محدوداً مقارنة بالفرص المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية، على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس.

واعتبر أبوغالي، أن السوق الإفريقي، رغم تحدياته المرتبطة بنقص العملة الأجنبية والتغيرات الجيوسياسية، يمثل امتداداً حقيقياً لمصر، ويحتاج إلى استراتيجيات مرنة وفهم عميق لاحتياجات كل دولة في القارة.

وتطرق أبو غالي إلى أن السوق الأمريكي يقدم فرصاً كبيرة بفضل القوة الشرائية المرتفعة التي تفوق السوق الإفريقي بعشر مرات.

وأكد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة للتصدير إلى أمريكا، حيث أن السوق الأمريكي محور التركيز في الفترة القادمة.

وأضاف أن بناء سمعة جيدة للمنتج المصري في السوق الأمريكي يتطلب جهداً كبيراً وتخطيطاً استراتيجياً.

جاءت تصريحات أبو غالي خلال المؤتمر الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التصديرية المنشودة وتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.