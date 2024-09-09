هاني برزي: 36 مليار دولار إجمالي صادرات مصر الغذائية في 10…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية بلغت صادراته منذ عام 2014 وحتى يونيو 2024 حوالي 36.5 مليار دولار، وأن السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت القطاع تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الصادرات 20.4 مليار دولار.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال افتتاحه المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024، بإجمالي صادرات 3.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة نمو قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت منذ يناير 2024 وحتى يوليو 2024 بلغت حوالي 3.7 مليار دولار بنسبة نمو 23% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 3 مليارات دولار وقيمة نمو بلغت 700 مليون دولار.

وأوضح المهندس هاني برزي أن الدول العربية تصدرت قائمة الصادرات بنسبة 52%، ويليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، وبعدها الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 7%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5%، وباقي دول العالم 14%.

وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: «أن أهم المنتجات الغذائية المصدرة العام الماضي، كانت الفراولة المجمدة، مركزات صناعة المشروبات الغازية، سكر وجلوكوز ولاكتوز، دقيق ونشا، أغذية محضرة للحيوان، وتصدرت 13 منتجًا غذائيًا مصريًا المراكز التسع الأولى عالميًا في التصدير في عام 2023، من بينها الفراولة المجمدة والبصل المجفف والباكينج بودر، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة.».

وعن مع رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية الصادرات، قال برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية مركبة بنسبة 15% مع استهداف وصول الصادرات إلى 6 مليارات دولار في نهاية عام 2024، وإلى 7.7 مليار دولار بحد أدنى بحلول عام 2027.

أضاف أن المجلس عقد خلال الفترة الماضية حوالي 238 برنامج تدريبي، استهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبار هم كلما السر في التصدير، بالإضافة إلى تنفيذ 175 ورشة عمل كل شهر وندوة افتراضية أسبوعيا بمشاركة 13 ألف من الخبراء والمصدرين.

وتابع برزي: «المجلس لأول مرة نجح في إنشاء مكتبة مرجعية ضمت أكثر من 150 ندوة مسجلة، وتم التركيز على التعاون الدولى والمحلي، وذلك لحل المشكلات التي تواجه المعارض المصرية التي تُعقد في الخارج، وتم استضافة 24 معرضًا دوليًا داخل مصر، بمشاركة حوالي 3 آلاف مستثمري دولي».