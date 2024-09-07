مال وأعمال

دوت الخليج بودكاست الرحلة الحلقة العاشرة مع شريف سامي رئيس الشركة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دوت الخليج بودكاست الرحلة الحلقة العاشرة مع شريف سامي رئيس الشركة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:16 مساءً - يمكنك متابعتنا عبر: فيسبوك – أنغامي – سبوتيفاي – ساوند كلاود – يوتيوب – أبل بودكاست.

 

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج بودكاست الرحلة الحلقة العاشرة مع شريف سامي رئيس الشركة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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