نمو حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح 16.7% إلى 12.1 مليار جنيه…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بنسبة 16.7% ، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 12.1 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية ، بنسبة 12.9% إلى 963.9 ألف عميل، خلال الفترة إبريل-يونيو 2024، مقابل 854.1 ألف عميل بالفترة المناظرة.

واستحوذت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 28.46%.

يأتي بعد ذلك في الترتيب شراء السيارات ومركبات بنسبة 23.37%، من إجمالي قيمة التمويل الممنوح وبقيمة 2.8 مليار جنيه.