التخطيط: بعثة يابانية لبحث أوجه التعاون مع هيئة قناة السويس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:08 صباحاً - دوت الخليج_ أوفدت هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” ، بعثة فنية إلى مصر ، لعقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي هيئة قناة السويس، لدراسة مقترحات التعاون مع هيئة قناة السويس، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من خلال دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.

وخلال فترة البعثة تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين البعثة اليابانية وممثلي هيئة قناة السويس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد دراسة تفصيلية حول طلب التعاون مع الحكومة اليابانية لتوفير قاطرة دعم انقاذ لصالح هيئة قناة السويس، في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ودعم الاسطول البحري للهيئة.

وتأتي أهمية هذا المشروع فى الاسهام لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ مما يُسهم في التشغيل المُستدام والمُستقر لقناة السويس.

وفي ختام أعمال البعثة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون الثنائي مع دول اليابان والشراكة الاستراتيجية التي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، خاصة ف مجال تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات وتعزيز التعليم الفني.

جدير بالذكر أن الوزارة عقدت مؤخرًا، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي – في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بمشاركة السفير الياباني لدى مصر، وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، وبنك اليابان للتعاون الدولي « JBIC»، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).