السيسي: التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء في إطار الدستور والقانون

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 07:11 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح السفير أحمد فهمي ، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ، من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمجال الطاقة المتجددة، بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، إضافة إلى تطوير الشبكة عبر العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

كما تطرق الاجتماع في هذا السياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء، ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، في إطار الدستور والقانون، حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين، ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.