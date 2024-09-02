وزير التموين يناقش زيادة القدرات التخزينية للصوامع بإجمالي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ بحث الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، مع وفد من البنك الدولى ، الاجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بالوزارة، والممولة من جانب البنك الدولي.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

ناقش الاجتماع زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية ، بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد.

وأشار وزير التموين ، إلي أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة علي وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.