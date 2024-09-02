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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: حذف سارقي التيار الكهربائي من الدعم بقرار من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن مجلس الوزراء قرر حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات الدعم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا يمكن أن يقوم أحد بسرقة التيار الكهربائي و يحصل على الدعم التمويني.
وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء أنه تم إرسال بيانات 300 ألف سارق للتيار الكهربائي إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدًا لرفع الدعم عنهم.
وشدد فاروق علي تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، لوزارة التموين بضرورة وصول الدعم لمستحقيه.
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