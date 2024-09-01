رئيس مصنع نسيج عيسى: مطالب بمبادرات لدعم شراء الآلات بفائدة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 05:13 مساءً - فاطمة أبو زيد _ أكد مجدي عيسى، رئيس مصنع نسيج عيسى بالمحلة الكبرى، ضرورة الشراكة بين القطاع الحكومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز صادرات الغزل والنسيج وتوفير فرص العمل.

وقال عيسى، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن المشروعات الحكومية توفر الغزل، بينما تستخدمه المشروعات المتوسطة والصغيرة في صناعة الملابس الجاهزة، مما يخلق تكاملًا في سلسلة الإنتاج.

وأبدى عيسى تحفظه على المستثمر الأجنبي، معللًا ذلك برغبة الأخير في تحقيق أقصى ربح ممكن من المشروع فقط.

وأشار رئيس مصنع نسيج عيسى إلى ارتفاع تكاليف شراء الماكينات، حيث بلغت تكلفة ماكينة النسيج 7 ملايين جنيه، وماكينة الغزل 15 مليون جنيه.

وأكد وجود صعوبة في استيراد بعض الماكينات اللازمة لصناعة الغزل والنسيج، ما أدى إلى تراجع الصناعة وإيقاف بعض المصانع.

الركود في المبيعات بالسوق المحلية دفع إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 20%

كما أشار إلى وجود بعض الركود في المبيعات بالسوق المحلية؛ ما دفع مصنعه إلى خفض الطاقة الإنتاجية إلى 20%.

وطالب عيسى، الحكومة بدراسة أوضاع المصانع المتوقفة مثل مصنع فوزي علي وشركة أبو السباع في المحلة.

كما دعا إلى طرح مبادرات لدعم شراء الآلات اللازمة للصناعة، وتوفير تمويل بفائدة مخفضة تصل إلى 5%، مشددًا كذلك على أهمية تفعيل دور الجمعية العمومية للغزل والنسيج في المحلة.

وأكد عيسى معاناة القطاع من نقص العمالة المدربة، فيما أشار إلى أن القطاع الحكومي توقف عن توظيف عمالة جديدة، مما دفع العاملين إلى التوجه نحو المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.