مجدي طلبة رئيس الشركة: (T&C) تستهدف 200 مليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة، إنها تستهدف الوصول بمبيعاتها إلى 200 مليون دولار بنهاية 2025، ارتفاعًا من مستهدف 130 مليونًا في العام الجاري، و52 مليونًا في 2023؛ بفضل التوسعات التي نفذتها.

ونوّه طلبة، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، بأن الشركة ضاعفت استثماراتها ومبيعاتها 3 مرات، في الفترة من 2020 حتى 2024، كما زاد عدد العاملين فيها إلى 8 آلاف مقابل 3400 عامل، فيما تصدّر منتجاتها حاليًا إلى 40 دولة. وأشار إلى أن الشركة توسعت من 3 علامات إلى 21 علامة تجارية عالمية، ولا تعتزم الحصول على علامات جديدة حاليًا، بينما تستهدف حاليًا زيادة عدد الفروع، واستخدام تكنولوجيات أحدث.

كما نوّه بأن (T&C) رفعت الطاقة الإنتاجية إلى 90 ألف قطعة يوميًّا، مقابل 60 ألفًا، وطورت، خلال العامين الماضيين، نحو ثلث ماكينات الإنتاج.

ولفت المهندس مجدي طلبة إلى انتهاء (T&C) من مشروع إعادة استخدام 80% من المياه المعالجة يوميًّا، ومن المقرر كذلك الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية بعد 6 أشهر، بتكلفة إجمالية للمشروعين تتجاوز 120 مليون جنيه.