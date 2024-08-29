بلاك آند ديكر تعبر إلى إفريقيا والشرق الأوسط من بوابة مصر

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 08:12 صباحاً - أحمد عبدالرحمن_ بحث حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ووفد شركة بلاك آند ديكر الأمريكية ، إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات والأدوات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز دور مصر كمركز تصديري في المنطقة.

وتعد ستانلي بلاك آند ديكر هي شركة مدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، يقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر أكبر شركة أدوات ومعدات تدير منشآت صناعية حول العالم.

يعمل بالشركة أكثر من 60 ألف موظف في 59 دولة بنهاية 2023 منهم 36% داخل الولايات المتحدة من الأشخاص الذين يتمتعون بخلفيات متنوعة على تصنيع أدوات كهربائية، ومعدات يدوية، وحلول للأدوات الرقمية، والتخزين، ومنتجات عصرية، ومنتجات للاستخدام الخارجي، وأدوات تثبيت هندسية، وغيرها من المعدات الصناعية الأخرى المبتكرة.

وحققت ستانلي بلاك آند ديكر إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، بنسبة انخفاض 3% مقارنة بالفترة الممثلة من العام الماضي.

وأطلقت شركة ستانلي بلاك آند ديكر برنامجها العالمي لخفض التكاليف في منتصف عام 2022 والذي تضمن خططًا لتحويل شبكة التصنيع والتوزيع الخاصة بها من “نظام لامركزي وغير فعال للمواقع التي تم إنشاؤها على مدار سنوات” إلى سلسلة توريد ذات تركيز استراتيجي، وفقًا للتقرير السنوي للشركة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت بلاك آند ديكر عن افتتاح أول متجر لها على مستوى العالم في مركز الغرير بدبي، ما يساهم في وصول حجم سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة 1.07 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.31 مليار دولار بحلول عام 2029، ليسجل نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.24 ٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وضخت الشركة استثمارات بقيمة 70 مليون دولار في نهاية 2022 لإنشاء مصنع في بلدية أبوداكا، بالمكسيك لتصنيع مجموعة كاملة من الأدوات الكهربائية وحزم البطاريات، باستخدام أحدث المعدات التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية والاستدامة، كما وفر المصنع 2500 فرصة عمل.

وتشتمل العلامات التجارية الأيقونية للشركة على DEWALT®، BLACK+DECKER®، و CRAFTSMAN® و STANLEY®و CUB CADET®و HUSTLER® و TROY-BILT®.