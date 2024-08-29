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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الأعمال: تكليف أيمن عبد الوهاب مختار بتسيير أعمال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج_ أصدر المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام ، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن أحمد عبد الوهاب مختار ، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وقرر المهندس محمد شيمي قبول الاستقالة المقدمة من المهندس هاني عثمان سليمان، موجها له الشكر على الجهود المبذولة خلال الفترة اللي قضاها في منصب العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة أمس.
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