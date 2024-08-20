عاجل.. البنك المركزي المصري يمد مهلة توريد حصيلة تصدير المشغولات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري زيادة فترة متابعة ورود حصيلة تصدير المشغولات الذهبية إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلًا من 7 أيام عمل، و30 يوم عمل، حسب غرض التصدير والتصنيع.

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كانت جريدة دوت الخليج أجرت ملفا موسعا في عددها الصادر بتاريخ 21 يوليو الماضي، عن مطالب مصنعين الذهب لزيادة صادرات القطاع وكان من أبرز المطالب مد مهلة توريد حصيلة الذهب للبنوك.

وأشار البنك المركزي المصري في خطاب دوري وجهه للبنوك، إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022 والذي تم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن.

كما أشار إلى الكتب الدورية اللاحقة والتي تم فيها استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه في الخارج ثم إعادة استيراده، أو استيراد الذهب لتصنيعه محليا ومن ثم إعادة تصديره، وكذا عمليات تصدير المشغولات الذهبية، والتي تحددت فترة متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.