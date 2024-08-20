90 مليون دولار استثمارات إكسون موبيل في عمليات المسح السيزمي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:12 مساءً - قال عمرو أبوعيطة رئيس شركة إكسون موبيل مصر، إن الشركة أنفقت 90 مليون دولار على عمليات البحث السيزمى لحوالى 15 كم بمنطقة امتياز ها شمال مراقيا بمنطقة غرب المتوسط.

أضاف خلال لقائه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تخطط للإسراع بعمليات الحفر فور وصول الحفار فى أكتوبر المقبل، وأن لديها رغبة قوية فى تحقيق نجاحات من خلال خططها العملية التى تضعها دائماً وفق الدراسات المتخصصة التى تجريها باستمرار لمناطق عملها.

ولفت أبوعيطة أن إكسون موبيل التى تعمل فى ثلاث قطاعات استكشافية بمصر ولها باع طويل فى خدمة السوق المصرية فيما يخص التوزيع والزيوت، تركز على استثماراتها بمصر وترى فيها مركزاً هاماً ومحورباً لعملها بمنطقة شرق المتوسط.

وأوضح أن المناورة التى أجرتها الشركة لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع عدد من شركات قطاع البترول مؤخراً، استعداداً لحفر أول بئر فى منطقة امتيازها بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، كانت رائعة وأحدثت انبهاراً بالقدرات المصرية وكفاءتها فى السيطرة ومكافحة التلوث البترولي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أن الشراكات المصرية العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة الجديدة تعمل على استثمار تلك النجاحات فى تحقيق زيادة مضطردة فى الإنتاج، لافتاً إلى الدور الهام الذى يمكن أن تضيفه هذه الشراكات لاستغلال مصر لإمكانياتها المتنوعة فى العمل كمركز إقليمي للطاقة.

ونوه الوزير بأنه حريص على توفير كافة أشكال الدعم للإسراع بخطط الحفر، كما لفت للتعاون القائم بين الجانبين والجانب القبرصى والعمل على تطوير الاتفاق الحكومي المصري القبرصي، مشددا على حرصه على دعم التعاون مع أكسون موبيل بما يتوافر لها من تنوع فى الأفكار والتشغيل و تطبيق مبدأ التكافؤ بزيادة الاعتماد على المرأة فى مواقع العمل والإنتاج.