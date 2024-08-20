هيئة الدواء المصرية: ضخ كميات إضافية من مستحضرات دوائية مهمة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت هيئة الدواء المصرية ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة؛ في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان مساء اليوم، أن هذه المستحضرات تتضمن أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.

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