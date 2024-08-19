وزير التموين: تحويل الدعم العيني لنقدي مازال تحت الدراسة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2024 07:43 مساءً - محمد أحمد – قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد قرارات حالياً بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لافتاً إلي أن الأمر لايزال مطروح للدراسة.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدى ليست خارج اطار دول العالم، مؤكدا أنه سيتم عرض كافة الأفكار المطروحة على مجلس النواب وكذلك الحوار الوطني للخروج بأفضل قرار يكون فى صالح المواطن.

وأوضح الوزير، أن كل نظام سواء للدعم العيني أو النقدي له بعض المميزات والعيوب، ولذلك ستعمل الوزارة على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شئ للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.

وفي سياق متصل لفت وزير التموين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار.

وتابع الوزير، بالرغم من حرية تداول السلع الغذائية بالأسواق، إلا أنها بحاجة إلى تدخل الوزارة لضبط الأسعار في بعض الأحيان من خلال ضمان زيادة إتاحة المعروض بالمنافذ.

ونوه بأنه سيتم العمل على زيادة المخزون الإستراتيجي من المنتجات الأساسية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، كما ان البورصة السلعية لا يجب ان تتوقف عن مجرد فكرة، مضيفا أن التكنولوجيا سيكون لها دور فى البورصة كما سيتم التنسيق مع البورصة المصرية

وأشار الوزير إلى أنه عندما تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد تم تقديم العديد من الخدمات على اعلى مستوى للمواطن الأقل دخلا الأمر، الذى يؤكد بأن الارتقاء بتحسين الخدمات للمواطن ليس له علاقة بحصول الخدمة للفرد الأعلى دخلا.

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