انت الأن تتابع خبر بعد سرقتهم مفاتيح مئات السيارات| ماذا حدث في أزمة عمال مصنع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت النقابات العمالية التي تمثل العمال في مصنع شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات في بروكسل، المهدد بالإغلاق، عن رغبتها في بدء إجراءات تحكيم.

وأعلنت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن هذه الدعوة الاثنين، نقلا عن نقابة “ايه بي في في ” العمالية.

ويدور صراع في مصنع شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات في بروكسل بسبب التهديد بإغلاق المصنع.

وقام العمال صباح الاثنين بإشعال النار في أربعة إطارات تجسد الأربع حلقات التي تمثل شعار أودي. وقالت النقابة إنها تبذل جهودا الآن لتحقيق المصالحة مع الشركة.

وكان عمال في المصنع قد قاموا الأحد بالاستيلاء على مفاتيح حوالي 200 سيارة في خطوة احتجاجية على احتمال إغلاق المصنع.

وذكرت “بلجا” أن العمال يسعون من خلال هذا العمل إلى إجبار الإدارة التنفيذية على تقديم توضيح بشأن مستقبل المصنع وأعلنوا أنه طالما لم يحدث ذلك فلن تغادر أي سيارة المصنع.

في المقابل، أعلنت أودي أنها لن تقبل هذه المساومة، وهددت بتقديم بلاغ للشرطة إذا لم يتم إرجاع المفاتيح، مشيرة إلى أنه من الممكن التعرف على المسؤولين عن السرقة من خلال مراجعة صور تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت أودي أعلنت في يوليو الماضي أنه لا يمكن استبعاد إيقاف التشغيل في بروكسل، وعللت ذلك بتراجع الطلب على السيارات الرياضية الكهربائية متعددة الأغراض من طراز “كيو8 إي-ترون” التي يتم إنتاجها في المصنع.

كان عدد العاملين في المصنع وصل مؤخرا إلى حوالي 3.000 موظف، وزادت مخاوف هؤلاء العمال مرة أخرى الثلاثاء الماضي عندما أعلنت المجموعة الأم فولكس فاجن أنه لن يتم إنتاج أي طراز آخر في بروكسل خلال السنوات القادمة.

ووفقًا لنقابات العمال، كان الموظفون ردوا على هذا الإعلان في الأيام الأخيرة بتنظيم إضرابات الأمر الذي حال دون استئناف الإنتاج في المصنع في بروكسل بعد العطلة الصيفية. ويخطط العاملون لتنظيم يوم احتجاج كبير في 16 سبتمبر الجاري.

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