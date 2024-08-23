انت الأن تتابع خبر تبدأ من 815 ريال سعودي .. عروض سيارة تويوتا رايز 2024 و تويوتا كورولا 2024 و تويوتا يارس 2024 و تويوتا هايلكس 2024 وغيرها لفترة محدودة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف نعرفكم في هذه السطور على قائمة عروض شركة عبداللطيف جميل وذلك على مركبات تويوتا موديلات 2024 والتي قدمها الوكيل الحصري لها في المملكة العربية السعودية والذي سوف يستمر نن الفترة 1 إلى 31 أغسطس الحالي، وهي كالآتي:
عروض تويوتا كورولا 2024.
في الجدول الآتي سوف نعرض لكم عروض تويوتا كورولا 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 1,048 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 964 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا هايلاندر هايبرد 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا هايلاندر هايبرد 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 2,018 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 1,924 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا هايلكس 2024
- في الجدول التالي نستعرض لكم عروض عروض تويوتا هايلكس 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 1,178 ريال سعودي للهايلكس بغمارة
- قسط يبدأ من 1,094 ريال سعودي للهايلكس بغمارة برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- قسط يبدأ من 1,375 ريال سعودي للهايلكس غمارتين
- قسط يبدأ من 1,278 ريال سعودي للهايلكس بغمارتين برنامج أقساط مدته 5 سنوات
برنامج جميل للصيانة
عروض تويوتا إنوفا 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا إنوفا 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 1,669 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 1,591 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا رايز 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا رايز 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 911 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 866 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا فيلوز 2024
في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا فيلوز 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 1,151 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 1,059 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا يارس 2024
في السطور التالي نستعرض لكم عروض تويوتا يارس 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 886 ريال سعودي
- قسط يبدأ من 815 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
عروض تويوتا كراون 2024
في السطور التالية نستعرض لكم عروض تويوتا كراون 2024، وهي كالتالي:
- بنك الراجحي
- بنك الجزيرة
- قسط يبدأ من 2,305 ريال سعودي ببرنامج أقساط مدته 5 سنوات
- قسط يبدأ من 297 ريال سعودي بنظام دفع 50% مقدما و50% الباقية بعد سنتين
- برنامج جميل للصيانة
- برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد
ما هو برنامج جميل لـ الصيانة؟
- برنامج جميل لـ الصيانة هو أحد البرامج المميزة لدى عبداللطيف جميل، وهو أنهم يتحملون عنك صيانة الـ 1000 وصيانة الـ 10,000 كم، ومن ثم يعطوك خصم خاص على صيانة 20,000 كم، وهذا في حال كانت سيارتك تعمل بالبنزين.
- أما إذا كانت سيارتك تعمل بالديزل، فـ تتحمل الوكالة عنك 4 صيانات وهم (1,000 كم و5,000 كم و10,000 كم و15,000 كم)، وطبعًا من الشروط أن الصيانات تكون في فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ شراء السيارة وهذا العرض ساري على موديلات 2023