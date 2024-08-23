انت الأن تتابع خبر تبدأ من 815 ريال سعودي .. عروض سيارة تويوتا رايز 2024 و تويوتا كورولا 2024 و تويوتا يارس 2024 و تويوتا هايلكس 2024 وغيرها لفترة محدودة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نعرفكم في هذه السطور على قائمة عروض شركة عبداللطيف جميل وذلك على مركبات تويوتا موديلات 2024 والتي قدمها الوكيل الحصري لها في المملكة العربية السعودية والذي سوف يستمر نن الفترة 1 إلى 31 أغسطس الحالي، وهي كالآتي:

عروض تويوتا كورولا 2024.

في الجدول الآتي سوف نعرض لكم عروض تويوتا كورولا 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 1,048 ريال سعودي

قسط يبدأ من 964 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا هايلاندر هايبرد 2024

في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا هايلاندر هايبرد 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 2,018 ريال سعودي

قسط يبدأ من 1,924 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا هايلكس 2024

في الجدول التالي نستعرض لكم عروض عروض تويوتا هايلكس 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 1,178 ريال سعودي للهايلكس بغمارة

قسط يبدأ من 1,094 ريال سعودي للهايلكس بغمارة برنامج أقساط مدته 5 سنوات

قسط يبدأ من 1,375 ريال سعودي للهايلكس غمارتين

قسط يبدأ من 1,278 ريال سعودي للهايلكس بغمارتين برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

عروض تويوتا إنوفا 2024

في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا إنوفا 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 1,669 ريال سعودي

قسط يبدأ من 1,591 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا رايز 2024

في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا رايز 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 911 ريال سعودي

قسط يبدأ من 866 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا فيلوز 2024

في الجدول التالي نستعرض لكم عروض تويوتا فيلوز 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 1,151 ريال سعودي

قسط يبدأ من 1,059 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا يارس 2024

في السطور التالي نستعرض لكم عروض تويوتا يارس 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 886 ريال سعودي

قسط يبدأ من 815 ريال سعودي برنامج أقساط مدته 5 سنوات

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

عروض تويوتا كراون 2024

في السطور التالية نستعرض لكم عروض تويوتا كراون 2024، وهي كالتالي:

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

قسط يبدأ من 2,305 ريال سعودي ببرنامج أقساط مدته 5 سنوات

قسط يبدأ من 297 ريال سعودي بنظام دفع 50% مقدما و50% الباقية بعد سنتين

برنامج جميل للصيانة

برنامج العناية الممتدة لمركبات تويوتا الهايبرد

ما هو برنامج جميل لـ الصيانة؟