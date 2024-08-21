انت الأن تتابع خبر "بسعر تنافسي وإمكانيات متطورة جدا" مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025 بإضافات تكنولوجية متقدمة للغاية متوفرة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات عن أحدث سياراتها الجديدة سيارة تويوتا كامري 2025 ، حيث يتم توفير السيارة في ثوبها الجديد بصورة مختلفة ومميزة جداً، وتتوفر السيارة بمحركات قوية وجديدة يمكنها أن تعمل في الطرق الوعرة والصعبة جداً، حيث أنها تمتلك محركين ذات قوة كبيرة جداً، بالإضافة إلى السعر المناسب جداً لامكانياتك.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025

من أهم المواصفات المتاحة في تويوتا كامري 2025، والتي تجعلها من أفضل السيارات، ما يلي:

اسم الطراز تويوتا. سعة المحرك المحرك الأول والثاني 2.5 لتر. عدد الاسطوانات أربعة أسطوانات. نوع الوقود بنزين. ناقل الحركة أوتوماتيك مثل سيارة كليزلر 2024 . قوة المحرك المحرك الأول 204 حصان. المحرك الثاني 215 حصان. نظام الدفع المحرك الأول الدفع أمامي. المحرك الثاني الدفع رباعي. أبعاد السيارة الطول 4,885 ملم. العرض 1,840 ملم. الارتفاع 1,445 مم. نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات. نوع هيكل السيارة عملية. استهلاك الوقود 17.2 لتر/كم. مقاس العجلات 2,825 ملم. عزم دوران المحرك الأول 243 نيوتن متر. المحرك الثاني 221 نيوتن متر. سعة خزان الوقود 60 لتر.

مميزات تويوتا كامري 2025

تأتي أبرز المزايا المتاحة في سيارة Toyota Camry 2025، ما يلي:

السيارة ذات جوانب ذو مظهر مميز وأنيق، مع توفير خطوط ذات حدة كبيرة.

لوحة القيادة تم إعادة تصميمها بشكل كلي.

وجود مصابيح ليد أمامية.

توفير فتحات على الصادم الأمامي للتهوية.

السيارة أيضاً مزودة بتقنيات عالية وحديثة.

تحتوي السيارة على تكييف أمامي وخلفي أيضاً.

هناك أيضاً شاشة داخل السيارة تعمل عن طريق اللمس، قياسها 9 بوصة.

السيارة واسعة جداً من الداخل والتي تتسع لما يزيد عن 6 أفراد.

نظام الدفع في السيارة رباعي لكي يقدم قدرة كبيرة للسيارة لسحبها على الطرق الوعرة والصعبة ذات التضاريس.

كما تحتوي السيارة على الكثير من أنظمة الأمان والحماية للسائق والركاب.

ألوان Toyota Camry 2025

تتوفر كامري 2025 بالعديد من الألوان الرائعة التي تناسب العديد من الأشخاص، ومن أبرز هذه الألوان:

الأزرق السماوي.

الأسود.

الأبيض.

الفضي.

سعر سيارة تويوتا كامري 2025