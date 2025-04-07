مهرجان كان السينمائي يمنح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي منذ قليل منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذ إقرأ المزيد

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي، منذ قليل، منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله في حفل افتتاح دورته الثامنة والسبعين، بعد 14 عامًا من توليه منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.

وجاء في تصريح المهرجان: "هناك وجوه تحلّ محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد. بفضل أدائه الداخلي الذي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة، أصبح روبرت دي نيرو أسطورة سينمائية".

وقال دي نيرو: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصنّاع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل."

مسيرة فنية يحترمها صناع السينما حول العالم، استطاع أن يصنعها النجم العالمي روبرت دي نيرو، بموهبته المميزة ومثابرته طوال سنوات طويلة، حصد خلالها على العديد من الجوائز الدولية والشهرة الكبيرة والصيت الواسع حول العالم، كما أنه ترك بصمة واضحة في عالم السينما. ونظرًا لمسيرته الثرية قرر مهرجان كان السينمائي تكريمه في دورته الـ78 القادمة.