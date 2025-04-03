حفلات عيد الفطر.. فرقة أطفال أوبرا عربي تقدم أوبريت ”الليلة الكبيرة” على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 11:25 صباحاً - قدمت فرقة أطفال أوبرا عربي، الأربعاء، عرضا فنيا مميزا، على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" الشهير لصلاح جاهين، وتصف أحداثه ما يدور في المولد الشعبي من خلال ألحان معاد توزيعها، وشخصيات متنوعة تحاكي العمل الأصلي، ومنها المنشد، الفلاح، الراقصة، القهوجي، العمدة، معلن السيرك، وبائع البخت، وغيرها.

الأوبريت مدته 45 دقيقة، أداء أطفال فرقة أوبرا عربي، تصميم أزياء علا جابر، إكسسوارات إنجي عز الدين، توزيع موسيقي محمد مصطفى، وإخراج الفنانة رنا بركات.

فرقة "أطفال أوبرا عربي" تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتتكون من 35 طفلا، وتم اعتمادها من قِبل هيئة قصور الثقافة عام 2023، كفرقة لإعادة إحياء التراث من خلال تقديم قوالب فنية تتنوع ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات، وذلك بشكل جديد كمحاولة لاسترجاع الذكريات وحفاظا على هذه الفنون من الاندثار.

حفلات عيد الفطر المبارك بالحديقة الثقافية تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل، وتقدم بالمجان، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، ويشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، والأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.