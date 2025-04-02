الثقافة بالإسماعيلية تحتفل بعيد الفطر بعروض العرائس والورش الفنية للأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 02:29 مساءً - قدم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، للاحتفال بعيد الفطر المبارك في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدها مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية، واستهلت بعروض فنية لفرقة مسرح العرائس، قدمت خلالها فقرة توعية للأطفال، أعقبها فقرة اكتشاف المواهب.

وتواصلت الفعاليات المقامة ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافى، إشراف د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، بورشة فنية للرسم على الوجوه، تنفيذ الفنانة ماريان مجدي.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا متنوعا في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر المبارك يشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما يعرض عدد من الأفلام السينمائية الجديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيهًا للتذكرة، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.